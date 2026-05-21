المنتدى الحضري العالمي يستعرض في دورته الـ13 استراتيجيات التخطيط الموجه نحو النقل العام

باكو، 21 مايو، أذرتاج

شهدت الدورة الـ 13 للمنتدى الحضري العالمي الووف13 في العاصمة باكو جلسة نقاشية حول "التخطيط الموجه نحو النقل والعبور" ركزت على الإدارة المستدامة للأراضي لمواجهة تحديات التوسع الحضري السريع.

وأوضحت الخبيرة ألينا بيسيمباييفا أن اليابان تقدم النموذج الأكمل عالمياً في هذا المجال حيث تقوم شركات السكك الحديدية بتطوير الأراضي المحيطة بالخطوط، مما يضمن تمويل أنظمة النقل وتنمية العقارات بشكل متوازٍ.

ومن جانبه، أكد الخبير أرتيمي يارتشيفسكي على ضرورة دمج وسائل التنقل الفردية مثل الدراجات والممرات المشاة في تخطيط المجمعات السكنية الجديدة لضمان سهولة الوصول إلى مراكز التبادل.

كما ناقشت الجلسة سبل ربط سلاسل الإنتاج والخدمات بين الريف والمدينة لتوفير فرص عمل وتقليل الهجرة الداخلية، بما يضمن تحقيق تنمية إقليمية متوازنة تعتمد على بنية تحتية كفؤة ومتاحة للجميع.