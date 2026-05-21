باكو تستضيف الاجتماع الثامن للجنة الحكومية الدولية المشتركة بين أذربيجان وطاجيكستان

باكو، 21 مايو، أذرتاج

عُقد في باكو يوم 21 مايو الاجتماع الثامن للجنة الحكومية الدولية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بين أذربيجان وطاجيكستان برئاسة نائبي رئيسي الوزراء سمير شريفوف وعثمان علي عثمانزاده.

وأشاد الطرفان بالديناميكيات الإيجابية التي شهدت نمو التبادل التجاري بنسبة 84 في المائة وزيادة شحنات الترانزيت بنسبة 50 في المائة خلال عام 2025، مؤكدين أن إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع في 2024 قد رفع العلاقات إلى مستوى نوعي جديد.

وأشار شريفوف إلى أهمية انضمام أذربيجان كعضو كامل في اللقاء التشاوري لرؤساء بلدان آسيا الوسطى في نوفمبر 2025 لتعزيز الروابط الإقليمية.

ودعا الجانب الأذربيجاني الشركات الطاجيكية للاستفادة من منطقة "ألات" الاقتصادية الحرة والمناخ الاستثماري المواتي، بينما أكد عثمانزاده وجود إرادة سياسية قوية لتوسيع الشراكة، داعياً رجال الأعمال الأذربيجانيين للاستثمار في طاجيكستان.

واختتم الاجتماع بتوقيع وثائق مؤسسية هامة، شملت مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال مشترك بين وكالة أذربيجان لترويج التصدير والاستثمار أذبرومو وغرفة التجارة الطاجيكستانية واتفاقية لتبادل الحصص التعليمية وبروتوكول الدورة الثامنة للجنة.

ومن المتوقع أن تعطي هذه الخطوات مشاريعَ الممر الأوسط وتطوير التعاون في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والزراعة والسياحةَ دفعةً قوية تمهيداً لمنتدى الأعمال المرتقب عقده في 22 مايو بباكو.