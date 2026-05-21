الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي في باكو تبحث دور المساحات العامة في تنمية الطفولة المبكرة

باكو، 21 مايو، أذرتاج

شهدت الدورة الـ 13 للمنتدى الحضري العالمي الووف13 بباكو جلسة نقاشية حول أهمية إنشاء مساحات عامة شاملة للأطفال بمشاركة ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومنظمة الصحة العالمية ومؤسسة "فان لير".

وأوضح المتحدثون أن الشباب دون سن 18 عاماً سيشكل إلى عام 2030 نحو 60 في المائة من سكان المدن، مما يستوجب إشراك الأطفال في عمليات التخطيط الحضري.

وسلطت الجلسة الضوء على التحديات التي يواجهها الأطفال في المناطق ذات الدخل المحدود للوصول إلى بيئات آمنة تدعم نموهم الاجتماعي والعاطفي، مشددة على ضرورة تبني نهج تشاركي لتصميم مساحات حضرية تضمن سلامة الأطفال ودمجهم الفعال في نسيج المجتمع.