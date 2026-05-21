وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

WUF13

الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي في باكو تبحث دور المساحات العامة في تنمية الطفولة المبكرة

الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي في باكو تبحث دور المساحات العامة في تنمية الطفولة المبكرة

باكو، 21 مايو، أذرتاج

شهدت الدورة الـ 13 للمنتدى الحضري العالمي الووف13 بباكو جلسة نقاشية حول أهمية إنشاء مساحات عامة شاملة للأطفال بمشاركة ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومنظمة الصحة العالمية ومؤسسة "فان لير".

وأوضح المتحدثون أن الشباب دون سن 18 عاماً سيشكل إلى عام 2030 نحو 60 في المائة من سكان المدن، مما يستوجب إشراك الأطفال في عمليات التخطيط الحضري.

وسلطت الجلسة الضوء على التحديات التي يواجهها الأطفال في المناطق ذات الدخل المحدود للوصول إلى بيئات آمنة تدعم نموهم الاجتماعي والعاطفي، مشددة على ضرورة تبني نهج تشاركي لتصميم مساحات حضرية تضمن سلامة الأطفال ودمجهم الفعال في نسيج المجتمع.

شاركوا الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد...

تقرير مصور يوثق فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ 13 للمنتدى الحضري العالمي الووف13 في باكو
  • ٢١.٠٥.٢٠٢٦ [٢١:٤١]

تقرير مصور يوثق فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ 13 للمنتدى الحضري العالمي الووف13 في باكو

حوار بين الأقاليم في باكو حول التعاون بين دول الجنوب في المجال الحضري
  • ٢١.٠٥.٢٠٢٦ [٢٠:٥٩]

حوار بين الأقاليم في باكو حول التعاون بين دول الجنوب في المجال الحضري

مناقشة إعادة إعمار خاركيف في باكو ضمن فعاليات الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13
  • ٢١.٠٥.٢٠٢٦ [٢٠:٤٦]

مناقشة إعادة إعمار خاركيف في باكو ضمن فعاليات الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13

ليلى علييفا تلتقي ملك إسواتيني مسواتي الثالث
  • ٢١.٠٥.٢٠٢٦ [٢٠:٣٩]

ليلى علييفا تلتقي ملك إسواتيني مسواتي الثالث

مناقشة الإسكان الحضري والأمن المائي ضمن فعاليات الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي في باكو
  • ٢١.٠٥.٢٠٢٦ [٢٠:٢٤]

مناقشة الإسكان الحضري والأمن المائي ضمن فعاليات الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي في باكو

مناقشة دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الحضرية المستدامة ضمن الدورة الـ13 للمنتدى الحضري العالمي في باكو
  • ٢١.٠٥.٢٠٢٦ [١٩:٤٠]

مناقشة دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الحضرية المستدامة ضمن الدورة الـ13 للمنتدى الحضري العالمي في باكو

الرئيس إلهام علييف يستقبل نائبة الأمين العام للأمم المتحدة
  • ٢١.٠٥.٢٠٢٦ [١٩:٢٠]

الرئيس إلهام علييف يستقبل نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

المنتدى الحضري العالمي يستعرض في دورته الـ13 استراتيجيات التخطيط الموجه نحو النقل العام
  • ٢١.٠٥.٢٠٢٦ [١٩:١٠]

المنتدى الحضري العالمي يستعرض في دورته الـ13 استراتيجيات التخطيط الموجه نحو النقل العام

الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي تشدد على جعل الإسكان ركيزة أساسية للتعافي بعد الأزمات
  • ٢١.٠٥.٢٠٢٦ [١٨:٥٥]

الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي تشدد على جعل الإسكان ركيزة أساسية للتعافي بعد الأزمات

تقرير مصور يوثق فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ 13 للمنتدى الحضري العالمي الووف13 في باكو

  • 21.05.2026 [21:41]

حوار بين الأقاليم في باكو حول التعاون بين دول الجنوب في المجال الحضري

  • 21.05.2026 [20:59]

مناقشة إعادة إعمار خاركيف في باكو ضمن فعاليات الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13

  • 21.05.2026 [20:46]

ليلى علييفا تلتقي ملك إسواتيني مسواتي الثالث

  • 21.05.2026 [20:39]

مناقشة الإسكان الحضري والأمن المائي ضمن فعاليات الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي في باكو

  • 21.05.2026 [20:24]

مناقشة دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الحضرية المستدامة ضمن الدورة الـ13 للمنتدى الحضري العالمي في باكو

  • 21.05.2026 [19:40]

الرئيس إلهام علييف يستقبل نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

  • 21.05.2026 [19:20]

المنتدى الحضري العالمي يستعرض في دورته الـ13 استراتيجيات التخطيط الموجه نحو النقل العام

  • 21.05.2026 [19:10]

باكو تستضيف الاجتماع الثامن للجنة الحكومية الدولية المشتركة بين أذربيجان وطاجيكستان

  • 21.05.2026 [19:03]

الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي تشدد على جعل الإسكان ركيزة أساسية للتعافي بعد الأزمات

  • 21.05.2026 [18:55]

وزير فلسطيني يستعرض مأساة الإسكان في غزة خلال الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي بباكو

  • 21.05.2026 [18:51]

الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي في باكو تبحث دور المساحات العامة في تنمية الطفولة المبكرة

  • 21.05.2026 [18:49]

أذربيجان وإسواتيني توقعان مذكرة تفاهم لتطوير قطاع التعدين

  • 21.05.2026 [18:42]

جولة إعلامية للصحافة الأجنبية المشاركة في الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 إلى مدينة شاماخي القديمة

  • 21.05.2026 [18:42]

الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي بباكو تستعرض نموذجا أمنيا إعادة إحياء المدن ثقافياً بعد النزاعات

  • 21.05.2026 [18:40]

وزير الخارجية الأذربيجاني يبحث آفاق التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة

  • 21.05.2026 [17:40]

لبنان يستعرض حجم الدمار في تراثه التاريخي خلال الدورة الـ13 للمنتدى الحضري العالمي الووف13

  • 21.05.2026 [17:40]

فريد جعفروف: حماية التراث الثقافي مسؤولية إنسانية عالمية

  • 21.05.2026 [16:59]

الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 تناقش في باكو تأثير التخطيط الحضري العصبي على الرفاه النفسي

  • 21.05.2026 [16:38]

مهندسة خان يونس تستعرض أزمة الإسكان والبنية التحتية في غزة خلال الدورة الـ13 للمنتدى الحضري العالمي في باكو د

  • 21.05.2026 [16:38]

وزيرة الإسكان البحرينية تؤكد أهمية الصمود الحضري خلال الدورة الـ13 للمنتدى الحضري العالمي في باكو

  • 21.05.2026 [16:36]

مناقشة تبادل تجربة "آسان خدمة" مع طاجيكستان

  • 21.05.2026 [16:32]

الرئيس المشارك لمركز نظامي الكنجوي الدولي يؤكد أهمية التمكين المحلي في التنمية الحضرية

  • 21.05.2026 [16:22]

الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 في باكو يستعرض سبل تعزيز الصحة عبر سياسات الإسكان المستدام

  • 21.05.2026 [16:14]

وكالة أذرتاج تواصل تغطيتها الإعلامية الشاملة للدورة الـ13 للمنتدى الحضري العالمي الووف13 في باكو - تقرير مصور

  • 21.05.2026 [16:03]

ممثلة الهند تشيد بتنظيم الدورة الـ13 للمنتدى الحضري العالمي ودور أذربيجان الريادي

  • 21.05.2026 [15:53]

الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي بباكو يستعرض سبل تطوير سياسات الإسكان عبر التعاون متعدد الأطراف

  • 21.05.2026 [15:47]

نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تصل إلى أذربيجان

  • 21.05.2026 [15:40]

الأمم المتحدة تؤكد أهمية التمويل الداخلي في حل أزمات الإسكان

  • 21.05.2026 [15:17]

برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يدعو لدعم سياسات الإسكان عالمياً

  • 21.05.2026 [15:06]

الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني: حققنا الأهداف المحددة في هذه المرحلة

  • 21.05.2026 [14:55]

ممثل الرئيس الخاص: جميع المشاريع في شوشا تُنفَّذ بما يتماشى مع التراث الوطني

  • 21.05.2026 [14:52]

مكالمة هاتفية بين رئيسي أذربيجان فرنسا

  • 21.05.2026 [14:47]

تقديم مفاتيح البيوت إلى العائلات الـ 39 التي أعيدت اليوم إلى قرية شكور بكلي بجبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني

  • 21.05.2026 [14:45]

الووف13: ممثلو وسائل الإعلام الأجنبية في زيارة إلى مدينة شَمَاخي

  • 21.05.2026 [13:22]

مستشار كيني: البنية التحتية الحديثة في أذربيجان نموذج لمدن المستقبل

  • 21.05.2026 [13:17]

الممثل الخاص للرئيس: تخصيص 25 مليار مانات لإعادة إعمار المناطق المحررة في أذربيجان

  • 21.05.2026 [13:12]

رئيس جمعية ضحايا الألغام: مشكلة الألغام تعيق عمليات التخطيط الحضري وإعادة الإعمار في أذربيجان

  • 21.05.2026 [13:06]

مشارك في الووف13: يجب أن تكون تخطيط المدن متوافقا مع احتياجات الإنسان

  • 21.05.2026 [13:05]

أوروغواي تؤكد ضرورة التنسيق الاستراتيجي لتحقيق التوسع في الإسكان

  • 21.05.2026 [12:40]

مسؤولة مصرية: حصلنا على 2ر1 مليار دولار من البنك الدولي كدعم

  • 21.05.2026 [12:25]

ممثل الرئيس الخاص: أذربيجان تنفّذ أكبر برامج إعادة الإعمار والعودة في المنطقة

  • 21.05.2026 [12:13]

رئيس وزراء جورجيا: تمديد اتفاقية الغاز الطبيعي مع أذربيجان 20 عاماً إضافية

  • 21.05.2026 [11:36]

وزير غيني: لا يمكن تنفيذ مشاريع التخطيط الحضري دون مراعاة العوامل المناخية

  • 21.05.2026 [11:33]

الووف13: جلسة بعنوان "السكن والتعليم: دور البيئة السكنية في مناهج العمارة" في الجناح الأذربيجاني

  • 21.05.2026 [11:26]

امين حسينوف: لدينا العديد من النماذج التي يمكن أن نعرضها للعالم في مجال إعادة الإعمار والبناء

  • 21.05.2026 [11:23]

خبير ليبري: يمكننا الاستفادة من الأفكار المبتكرة المطروحة في الووف13 بمجال التخطيط الحضري

  • 21.05.2026 [11:14]

جلسة النقاش في الووف13: السكن في صميم جهود التعافي وإعادة الإعمار بعد الأزمات

  • 21.05.2026 [10:54]

مسيرة للنساء بالزي الوطني في باكو ضمن فعاليات الدورة الـ13 للمنتدى الحضري العالمي

  • 21.05.2026 [10:52]

امين حسينوف: الغالبية العظمى من مصادر الكهرباء في قراباغ وزنكزور الشرقية تعتمد على الطاقة البديلة

  • 21.05.2026 [10:46]

نتائج الجولة الثانية والثلاثين بدوري الممتاز لكرة القدم

  • 21.05.2026 [10:33]

زلزال في بحر الخزر

  • 21.05.2026 [10:26]

العودة الكبرى: جبرائيل تستقبل دفعة أخرى من سكانها

  • 21.05.2026 [10:21]

تقرير مصور يوثق فعاليات اليوم الرابع للدورة الـ 13 للمنتدى الحضري العالمي في باكو

  • 20.05.2026 [23:08]

وزير الاقتصاد الأذربيجاني يناقش التعاون في البنية التحتية مع نائب رئيس البنك الدولي

  • 20.05.2026 [20:49]

وزير الاقتصاد الأذربيجاني يناقش التعاون الاقتصادي مع وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني

  • 20.05.2026 [20:35]

رئيسة المجلس الوطني تصل إلى الاتحاد الروسي

  • 20.05.2026 [20:20]

وزير الخارجية يستقبل المدير السياسي لدائرة العمل الخارجي الأوروبي

  • 20.05.2026 [20:11]

منتدى رفيع المستوى حول جودة الهواء ضمن الووف13 بمبادرة من ليلى علييفا

  • 20.05.2026 [20:09]

وزير الخارجية الأذربيجاني يناقش مع الأمين العام لمجموعة د8 فرص التعاون

  • 20.05.2026 [19:45]

مسؤول بحريني: مدينة باكو القديمة تشكل مصدر إلهام لنموذجنا الحضري

  • 20.05.2026 [19:33]

نائبة وزير كولومبية: مشاريع أذربيجان للمدن الذكية في قراباغ تثير اهتمامنا

  • 20.05.2026 [19:23]

مركز تحليل العلاقات الدولية يعقد حلقة نقاشية حول التخطيط الحضري المستدام في الووف13

  • 20.05.2026 [18:00]

عضو البرلمان الأوروبي: أزمة السكن تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي العالمي

  • 20.05.2026 [17:53]

نادي قراباغ الأغدامي الأذربيجاني يتعاقد مع الجناح الفرنسي مغربي الأصل

  • 20.05.2026 [17:13]

الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي بباكو تشهد فعالية مشتركة لتحسين جودة الحياة في المدن

  • 20.05.2026 [17:11]

ممثل السعودية: نتيجة للإجراءات المتخذة، ارتفع مستوى النشاط البدني بين السكان من 13٪ إلى 59٪

  • 20.05.2026 [17:08]

مديرة معهد السياسة العامة والدبلوماسية البيروية: وسائل الإعلام تعد فاعلاً أساسياً في تحفيز الخطاب العام حول الإسكان والصمود الحضري

  • 20.05.2026 [16:55]

أبو ظبي تستضيف المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح

  • 20.05.2026 [16:22]

ملك إسواتيني يتعرف على فعاليات "أسان خدمت"

  • 20.05.2026 [16:13]

إطلاق "جائزة باكو للتخطيط الحضري" بالتعاون بين أذربيجان والأمم المتحدة

  • 20.05.2026 [16:07]

الرئيس المشارك لمركز نظامي كنجوي الدولي: إنتاج البلاستيك سيتضاعف ثلاث مرات حتى عام 2060

  • 20.05.2026 [15:49]

سكة حديد أذربيجان تعلن أسعار تذاكر رحلات القطار بين باكو وتبليسي

  • 20.05.2026 [15:47]

كاتب الدولة المغربي: يجب الحفاظ بشكل كامل على روح المباني التاريخية والذاكرة الثقافية للمدينة

  • 20.05.2026 [15:27]

سكة حديد أذربيجان تعلن أسعار تذاكر رحلات القطار بين باكو وتبليسي

  • 20.05.2026 [15:22]

فعالية خاصة لمستخدمي لغة الإشارة والأشخاص الشاملين ضمن الووف13

  • 20.05.2026 [15:22]

مديرة البرنامج الأممي للمستوطنات البشرية: جائزة باكو للتخطيط الحضري تعزز الأجندة الحضرية الجديدة

  • 20.05.2026 [14:42]

نائب الوزير السوري: المنتدى الحضري العالمي فرصة لتشكيل مستقبل المدن

  • 20.05.2026 [14:20]

المسؤولة التنزانية: تساهم بفاعلية في إيجاد حلول مشتركة لمشكلات المستوطنات العشوائية

  • 20.05.2026 [13:31]

وزارة الصحة السعودية تنفّذ حملة ميدانية مشتركة على المكاتب الطبية لبعثات الحج

  • 20.05.2026 [13:03]

مناقشة مكافحة التلوث البلاستيكي والاقتصاد الدائري في باكو

  • 20.05.2026 [12:54]

مناقشة إعادة إعمار قراباغ وزنكزور الشرقية في منتدى الووف13 بباكو

  • 20.05.2026 [12:52]

خبير بريطاني يدعو لتعزيز المساحات الخضراء لمواجهة التغير المناخي بباكو

  • 20.05.2026 [12:20]

الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 تناقش دور الإسكان المقاوم للمناخ في تعزيز المساواة الاجتماعية

  • 20.05.2026 [12:15]

ممثلة جمعية المراكز الحضرية المنغولية تؤكد على دور المجتمع في التخطيط الحضري

  • 20.05.2026 [11:54]

وزير الإسكان السعودي يشيد بالنهضة العمرانية في أذربيجان

  • 20.05.2026 [11:38]

ملك إسواتيني يزور المدرسة العليا للنفط التابعة لشركة سوكار في باكو

  • 20.05.2026 [11:23]

ممثل باكستاني: أخطط لتطبيق ما تعلمته في الووف13 في بلدي

  • 20.05.2026 [11:14]

أذربيجان وكينيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في التخطيط الحضري المستدام

  • 20.05.2026 [11:04]

مسؤول صيني: الووف13 في باكو تتميز بصيغتها المبتكرة

  • 20.05.2026 [10:57]

أمينة فريق العمل الأممي لإدارة موارد الأراضي : مشروعا "المدينة الذكية" و"القرية الذكية" الأذربيجانيين يمكن أن تكون نموذجا للبلاد الأخرى

  • 20.05.2026 [10:52]

انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

  • 20.05.2026 [10:51]

انخفاض سعر برميل النفط

  • 20.05.2026 [10:49]

برميل من "آذري لايت" يباع 117 دولار

  • 20.05.2026 [10:09]

تقرير فوتوغرافي يوثق فعاليات اليوم الثالث لمنتدى الووف13 في باكو

  • 19.05.2026 [21:06]

أذربيجان تعلن إحصائيات النساء العاملات في القوات المسلحة

  • 19.05.2026 [21:00]

عرض فني شامل لمركز دوست للإبداع ضمن فعاليات الووف13 بباكو

  • 19.05.2026 [20:58]

منتدى خبراء المدن الدولي يبحث سبل تعزيز التعاون في التنمية الحضرية بباكو

  • 19.05.2026 [20:50]

مشارك من غينيا بيساو: الووف13 منصة مثالية لاستكشاف الحلول المبتكرة المطبقة في مختلف أنحاء العالم

  • 19.05.2026 [20:42]

جلسة خاصة في الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي بباكو حول إعادة الإعمار الحضري والتعاون الإقليمي

  • 19.05.2026 [20:18]