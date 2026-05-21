الرئيس إلهام علييف يستقبل نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

باكو، 21 مايو، أذرتاج

استقبل الرئيس الأذربيجان إلهام علييف في 21 مايو نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد.

وأعرب الرئيس علييف خلال اللقاء عن تقديره لدعم قيادة المنظمة الدولية في تنظيم الدورة الـ 13 للمنتدى الحضري العالمي الووف13 بباكو، مشيراً إلى أن الدورة الـ13 للمنتدى الحضري العالمي تعد ثاني أهم حدث عالمي تستضيفه أذربيجان بعد قمة المناخ الكوب29.

وأكد الرئيس علييف على متانة الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية معرباً عن استعداد أذربيجان لمواصلة المساهمة الفعالة في الدورات القادمة للمنتدى.

ومن جانبها، هنأت أمينة محمد الرئيس علييف على النجاح الباهر للدورة الـ13 للمنتدى، مشيدةً بالتناغم الفريد بين التراث التاريخي والعمارة الحديثة في باكو.

وشهد اللقاء تأكيداً على أن تجربة أذربيجان في إعادة إعمار المناطق المحررة تمثل نموذجاً دولياً يحتذى به في سياق ما بعد النزاعات ومن المفيد مشاركتها مع البلاد الأخرى عبر منصات الأمم المتحدة.

كما استعرض الطرفان نجاح نموذج "خدمة أسان" الحائز على جوائز أممية والمطبق حالياً في عدة بلدان أفريقية وآسيوية مع التشديد على استمرار التعاون الوثيق بين أذربيجان والأمم المتحدة في تنفيذ البرامج الإنمائية والإنسانية العالمية.