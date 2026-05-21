الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي بباكو تستعرض نموذجا أمنيا إعادة إحياء المدن ثقافياً بعد النزاعات

باكو، 21 مايو، أذرتاج

عقدت وزارة الثقافة الأذربيجانية ضمن فعاليات الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 بباكو جلسة نقاشية بعنوان "النموذج الأمني الإحياء الثقافي المستدام للمدن في مرحلة ما بعد النزاعات" بمشاركة واسعة من ممثلي اليونسكو والإيسيسكو ومنظمة "إيكروم" ومركز "إرسيكا".

وأكد المشاركون خلال الجلسة أن حماية التراث الثقافي تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية المستدامة وهي مسؤولية إنسانية عالمية تتجاوز البعد الثقافي المجرد.

واستعرض نائب وزير الثقافة الأذربيجاني فريد جعفروف إنجازات برنامج "العودة الكبرى" في منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية الاقتصاديتين، موضحاً كيف تحولت الأنقاض إلى مراكز حضرية نابضة بالحياة تضم متاحف وبنية تحتية للطاقة الخضراء ومساجد تاريخية مرممة.

ومن جانبها، شددت مديرة تحالف الحضارات بالأمم المتحدة نهال سعد على أن المدن تُبنى على الذاكرة والهوية، مؤكدة أن إحياء التراث يساهم في تعزيز الحوار بين الثقافات وبناء الثقة بين المجتمعات.

وخلصت الجلسة إلى أن النموذج الأمني يقدم نهجاً نظامياً شاملاً لجعل الثقافة مورداً استراتيجياً في عملية التجديد الحضري، مما يضمن استعادة الهوية الوطنية وتعزيز الصمود الاجتماعي للمدن المتضررة من النزاعات.