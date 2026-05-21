الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي تشدد على جعل الإسكان ركيزة أساسية للتعافي بعد الأزمات

باكو، 21 مايو، أذرتاج

شهدت الدورة الـ 13 للمنتدى الحضري العالمي الووف13 بالعاصمة باكو جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول دور الإسكان في عمليات إعادة الإعمار بعد النزاعات والكوارث الطبيعية.

وبإدارة نائب وزير الخارجية الأذربيجاني يالتشين رفيعيف استعرض المشاركون بمن فيهم أمين حسينوف وأناكلوديا روسباخ سبل حماية حقوق الملكية العقارية وآليات التعاون بين القطاعين العام والخاص لإعادة بناء الأحياء السكنية.

وأكدت الجلسة أن الأزمات الحضرية هي نتاج لضعف آليات المحاسبة وتآكل احترام القانون الدولي الإنساني.

ودعا المتحدثون المنظومة الدولية إلى تجاوز الاعتماد الكلي على المساعدات الإنسانية والتركيز على تمكين المجتمعات المتضررة ليكون الأفراد شركاء فاعلين في بناء مستقبلهم بدلاً من مجرد "ضحايا".

كما تم التأكيد على ضرورة منع تدمير المدن وتهجير السكان من خلال تعزيز المسؤولية الدولية تجاه حقوق الإنسان الأساسية في توفير السكن الآمن والمستدام.