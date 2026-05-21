مناقشة دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الحضرية المستدامة ضمن الدورة الـ13 للمنتدى الحضري العالمي في باكو

باكو، 21 مايو، أذرتاج

شهد "مركز الأعمال والابتكار" بمعرض أوربان إكسبو في باكو ضمن فعاليات الدورة الـ 13 للمنتدى الحضري العالمي الووف13 جلسة نقاشية حول دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة والشاملة.

وأشارت المدير العام لمركز سيسريك زهرة زمرد سلجوق إلى أن وتيرة التوسع الحضري في بلاد منظمة التعاون الإسلامي تتسارع بشكل ملحوظ، حيث من المتوقع أن يقطن نحو 30 في المائة من سكان الحضر في العالم بهذه الدول حتى عام 2030 مؤكدةً أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تقع في قلب التحول الحضري المستدام ومرتبطة بشكل وثيق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ومن جانبه، أكد رئيس وكالة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الأذربيجانية كوبيا أورخان محمدوف أن استضافة باكو هذا المنتدى تعكس تقدير المجتمع الدولي لجهود أذربيجان في مجالات التحضر والمناخ. ولفت محمدوف إلى قرار الرئيس إلهام علييف بإعلان عام 2026 "عام التخطيط العمراني والهندسة المعمارية" في البلد، مسلطاً الضوء على مشاريع "القرية الذكية" و"المدينة الذكية" المنفذة في المناطق المحررة من الاحتلال الأرميني كنموذج رائد للبنية التحتية الحديثة والطاقة المتجددة.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة تعزيز آليات الدعم المؤسسي والتمويلي للشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من المساهمة الفعالة في الابتكار التقني والاقتصاد الدائري والتحول الرقمي للمدن.