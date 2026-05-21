مناقشة الإسكان الحضري والأمن المائي ضمن فعاليات الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي في باكو

باكو، 21 مايو، أذرتاج

عُقدت بمدينة باكو ضمن أعمال الدورة الـ 13 للمنتدى الحضري العالمي الووف13 جلسة بعنوان "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026: خارطة طريق الإسكان الحضري".

وركزت الفعالية على مناقشة خارطة طريق متكاملة للخدمات الحضرية تمتد من باكو إلى أبو ظبي مع تسليط الضوء على تكامل إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة الأراضي كعناصر أساسية للتنمية المستدامة.

وأكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أناكلوديا روسباخ أن سياسات الإسكان والتموين المائي يجب أن تُنفذ بشكل منسق مشيرة إلى أن مليار شخص في المناطق العشوائية يفتقرون للخدمات الأساسية.

ومن جانبه، أشار ممثل بنك التنمية الآسيوي نوريو سايتو إلى تحديات الاستدامة المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشدداً على ضرورة التوزيع العادل للدعم الحكومي وربط سياسات الإسكان بخدمات الطاقة والصرف الصحي.

كما دعت ممثلة المنظمة الدولية لسكان العشوائيات روز مولوكواني إلى ضرورة إشراك المجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات ومراعاة احتياجات الفئات الهشة في المناطق غير الرسمية.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن الإسكان اللائق لا يكتمل قيمته إلا بتوفير بنية تحتية مائية آمنة ومستدامة تضمن جودة الحياة للسكان.