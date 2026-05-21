مناقشة إعادة إعمار خاركيف في باكو ضمن فعاليات الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13

باكو، 21 مايو، أذرتاج

استضاف المنتدى الحضري العالمي بدورته الثالثة عشرة الووف13 بعاصمة أذربيجان باكو فعالية حول إعادة إعمار مدينة خاركيف الأوكرانية وترميم المنازل المتضررة من الحرب.

وركزت الجلسة التي نظمها مجلس مدينة خاركيف على استراتيجيات توفير السكن الميسر والمستدام والتحول نحو المدن الصامدة والمناخية.

وأكد المشاركون أهمية التعاون الدولي والابتكار في تسريع عمليات الإعمار مع الإشارة إلى أن توفير بيئة معيشية شاملة يمثل أولوية قصوى للسياسة الوطنية للإسكان في أوكرانيا لضمان مستقبل أكثر استدامة للمناطق المتضررة.