حوار بين الأقاليم في باكو حول التعاون بين دول الجنوب في المجال الحضري

باكو، 21 مايو، أذرتاج

استضافت باكو ضمن فعاليات الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 جلسة نقاشية حول بناء مدن مستدامة من خلال التعاون بين بلاد الجنوب والتعاون الثلاثي.

وركز المشاركون على معالجة أزمة السكن العالمية، حيث يفتقر نحو 3 مليارات شخص للسكن الملائم، مع التأكيد على ضرورة الابتكار لمواجهة التحضر المتسارع في بلدان الجنوب العالمي.

وأعرب ممثلو كولومبيا وغانا عن شكرهم لحكومة أذربيجان لدعمها تعزيز التضامن وتوفير منصة مثالية لتبادل الحلول الاقتصادية والتحول الحضري.

ومن جانبه، أكد ممثل وكالة الخدمات الحكومية والابتكارات الاجتماعية الأذربيجانية "أسان خدمت" التزام أذربيجان بمشاركة خبراتها المؤسسية ونماذجها المبتكرة مع البلاد الشريكة.

وكشفت الجلسة أن ميزة التعاون بين بلاد الجنوب تكمن في تبادل الحلول العملية القابلة للتكيف بين بلدان تواجه تحديات تنموية مماثلة، مما يساهم في تعزيز التميز المؤسسي وبناء مجتمعات أكثر أماناً واستدامة في مواجهة ضغوط التوسع الحضري السريع.