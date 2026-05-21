أنار قولويف: نقوم بتنفيذ أحد أكثر مشاريع الإعمار طموحًا في العالم في الأراضي المحررة

باكو، 22 مايو، (أذرتاج)

صرح رئيس لجنة الدولة للتخطيط العمراني والهندسة المعمارية الأذربيجانية أنار قولييف خلال مؤتمر صحفي بمناسبة اختتام الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي الووف13 باننا نقوم بتنفيذ أحد أكثر مشاريع الإعمار طموحا في العالم في الأراضي التي تم تحريرها من الاحتلال.

أفادت وكالة أذرتاج أنه لضمان عودة آمنة وكريمة للنازحين السابقين إلى أراضيهم، تمت الموافقة بالفعل على المخططات العامة لنحو 110 مدينة وبلدة وقرية، فيما يجري إعداد خطط لمستوطنات أخرى.