دورة المنتدى الحضري العالمي في باكو تبحث آليات التمويل المبتكرة لمعالجة أزمة السكن العالمية

باكو، 22 مايو، أذرتاج

عُقدت في باكو 22 مايو اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 فعالية نظمها مركز نظامي الكنجوي الدولي حول "إعادة النظر في استثمارات الإسكان العالمية".

استعرضت الجلسة التي شارك فيها مسؤولون رفيعو المستوى من الأمم المتحدة والبنك الدولي وممثلو مؤسسات دولية، سبل تعبئة الاستثمارات لتوفير سكن ميسور التكلفة ومرن مناخياً.

وأشار المتحدثون إلى أن العالم يواجه أزمة سكن غير مسبوقة ناتجة عن التوسع الحضري السريع والتغير المناخي، مما يحرم المليارات من السكن اللائق.

وأكد المشاركون أن قضية الإسكان لم تعد مجرد سياسة اجتماعية، بل وأصبحت تحدياً استراتيجياً للاستقرار الاقتصادي العالمي والعدالة الاجتماعية والسلام المستدام.

كما شددت المداخلات على الدور المحوري لبنوك التنمية والقطاع الخاص في ابتكار آليات تمويل تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لضمان مستقبل حضري شامل يحفظ كرامة الإنسان ويعزز مرونة المدن أمام الأزمات المستقبلية.