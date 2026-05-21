نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: التحضر المستدام أداة حيوية لاستعادة الثقة العالمية

باكو، 22 مايو، أذرتاج

صرحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد خلال المؤتمر الختامي للدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 في العاصمة باكو بأن حل أزمة السكن يتطلب نهجاً متكاملاً يربط بين المناخ والصحة والطاقة والحماية الاجتماعية.

وأكدت نائبة الأمين العام أن الأهداف العالمية لا تتحقق إلا عبر تمكين المدن لتكون شاملة للجميع، خاصة الفئات الضعيفة والنازحين.

وأشارت محمد إلى أن الرسالة الصادرة من باكو واضحة وهي أن التحضر المستدام يمثل أقوى الوسائل لتجديد العمل متعدد الأطراف وبناء الثقة، مشددة على التزام منظمة الأمم المتحدة والمستوطنات البشرية بتعزيز التنسيق لدعم سياسات التنمية الحضرية المحلية.