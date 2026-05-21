دورة المنتدى الحضري العالمي في باكو تناقش تطبيق مفاهيم "المحمية الذكية" وأنظمة الكاداستر الرقمية في المدن التاريخية

باكو، 22 مايو، أذرتاج

نُظمت ضمن فعاليات الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 في العاصمة الأذربيجانية باكو جلسة حول التحول الرقمي في المدن التاريخية، ركزت على نهج "المحمية الذكية" والإدارة المستندة إلى البيانات.

وأعلن رئيس إدارة محمية "إيتشاري شهر" (المدينة القديمة) رأفت محمود عن تطوير نموذج إداري متكامل يتضمن منصة كاداستر رقمية شاملة.

وتهدف هذه المبادرة إلى الحفاظ على حيوية المدينة القديمة كمنطقة سكنية وسياحية عبر رقمنة البيانات الديموغرافية والاجتماعية للسكان وتحسين خدمات النقل والملاحة الرقمية.

ومن جانبها، كشفت موظفة وكالة السياحة الحكومية كلنار علييفا عن البدء في إنشاء نظام كاداستر رقمي لمحمية "يوخاري باش" في مدينة شاكي مع التخطيط لتطبيق أنظمة تذاكر وملاحة ذكية للسياح.

وأكد المشاركون أن هذه الأدوات الرقمية الاستباقية تسهم بشكل فعال في حماية التراث العالمي المدرج لدى اليونسكو وتنظيم تدفقات الزوار وضمان إدارة مستدامة للأصول الحضرية التاريخية بما يتماشى مع متطلبات المدن الذكية الحديثة.