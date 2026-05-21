رئيس تركمانستان يستقبل رئيس الوزراء الاذربيجاني

باكو، 22 مايو، (أذرتاج)

استقبل رئيس جمهورية تركمانستان سردار بردي محمدوف رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف في 22 مايو خلال زيارته مدينة عشق آباد.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء أسدوف نقل إلى الرئيس التركمانستاني تحيات الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وأعرب الرئيس بردي محمدوف عن امتنانه لتحيات الرئيس علييف وطلب بدوره نقل تحياته إلى الرئيس الأذربيجاني.

و تم خلال اللقاء التأكيد على أن الحوار السياسي القائم على الثقة المتبادلة بين أذربيجان وتركمانستان يتطور بشكل ديناميكي.

كما تمت مناقشة فرص توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.