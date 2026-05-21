ممثلة غواتيمالا: وضع النساء من الشعوب الأصلية تشكّل ويستمر في إطار العنصرية والنظام الأبوي

باكو، 22 مايو، (أذرتاج)

صرحت الناشطة الحقوقية من غواتيمالا إيفا تيكون في الجلسة النقاشية بعنوان "المائدة المستديرة حول حقوق الشعوب الأصلية" ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي بان غواتيمالا دولة صغيرة نسبيا لكنها تتميز بتنوع كبير. وقد شهدت حربا داخلية، كما أنها لا تزال تمر بعملية سلام لم تكتمل بعد. وقد عانى البلد من الاستعمار وكذلك من أشكال من الاستعمار الداخلي.

كما أضافت أن وضع النساء من الشعوب الأصلية قد تشكّل واستمر ضمن إطار الاستعمار والعنصرية والنظام الأبوي، مشيرة إلى أن أوجه عدم المساواة في بلدها تؤدي في كثير من الحالات إلى عدم اعتراف الدولة بأراضي الشعوب الأصلية وعدم احترام أساليب إدارتهم للأراضي وأشكال تنظيمهم الذاتي.