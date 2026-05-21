المدير التنفيذي: التعددية الثقافية والتسامح من أبرز محاور سياسة الدولة في أذربيجان

باكو، 22 مايو، (أذرتاج)

قال المدير التنفيذي لمركز باكو الدولي للتعددية الثقافية روان حسنوف في "المائدة المستديرة حول حقوق الشعوب الأصلية" ضمن الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 في باكو بان التعددية الثقافية والتسامح في أذربيجان تُعد من المحاور الأساسية لسياسة الدولة. وتعتبر أذربيجان التي عاشت فيها على مدى قرون شعوب وأديان ومجتمعات عرقية مختلفة جنبا إلى جنب التنوع الثقافي اليوم أيضا أحد أهم مصادر ثراء المجتمع.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن حسنوف أن عمليات التحضر لا ينبغي أن تؤدي بأي حال من الأحوال إلى فقدان الشعوب الأصلية والجماعات العرقية لهويتها أو لغتها أو ذاكرتها الثقافية، بل يجب أن تتحول المدن إلى فضاءات شاملة يشعر فيها مختلف المكونات العرقية والدينية بالأمان والمساواة.