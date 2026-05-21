ممثلة البرازيل: المساحات الخضراء عامل حيوي لمستقبل المدن

باكو، 22 مايو، أذرتاج

صرحت الممثلة البرازيلية باتريكا مارينيو في كلمتها خلال الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 بباكو بأن الأماكن العامة والمناطق الخضراء ضرورية لمستقبل المدن الكبرى.

وأكدت أن الحفاظ على التواصل مع الطبيعة وتعزيز الروابط الاجتماعية داخل المجتمع يمثلان ركيزة أساسية لتنمية الأطفال والبالغين على حد سواء، فضلاً عن دورها في بناء مدن مستقبلية تضع رفاهية الإنسان والترابط المجتمعي في مقدمة أولوياتها الحضرية.