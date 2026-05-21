دورة المنتدى الحضري العالمي تناقش في باكو الانتقال من "تدمير المدن" إلى الإحياء في المناطق المحررة

باكو، 22 مايو، أذرتاج

عُقدت ضمن الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 المنعقدة في عاصمة أذربيجان باكو جلسة نقاشية حول إعادة الإعمار المستدام في ولايات أغدام وفضولي وخوجاوند وجبرائيل وقبادلي وزنكيلان الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني.

واستعرض الممثلان الخاصان للرئيس الأذربيجاني أمين حسينوف وواحد حاجييف عواقب سياسات "تدمير المدن" (أوربيسايد) والإبادة البيئية خلال فترة الاحتلال الأرميني ، مسلطين الضوء على مشاريع الإحياء الحالية.

وأكد المشاركون أن عمليات إعادة البناء والإعمار تعتمد مفاهيم "المدن والقرى الذكية"، مع التركيز على الطاقة الخضراء والإدارة الرقمية والبنية التحتية الاجتماعية المتطورة لضمان العودة الآمنة والكريمة للنازحين السابقين إلى ديارهم وتوفير حياة مستدامة في المنطقة.