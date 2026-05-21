السكرتيرة السابقة للتخطيط في مدينة بوغوتا: سياسة الإسكان لا يمكن التخطيط لها بمعزل عن التوظيف والنقل وخدمات الرعاية

باكو، 22 مايو، (أذرتاج)

صرّحت السكرتيرة السابقة للتخطيط في مدينة بوغوتا الكولومبية ماريا مرسيدس جاراميلو في المائدة المستديرة بعنوان "الإسكان الملائم من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" ضمن الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 بالعاصمة باكو بانه لا يمكن النظر إلى سياسة الإسكان في التخطيط الحضري بشكل منفصل عن قضايا التوظيف والنقل وخدمات الرعاية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن السكرتيرة أنه يجب أخذ نماذج سكنية مختلفة بعين الاعتبار بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة.

كما أشارت إلى أنه في بوغوتا تم إنشاء مراكز رعاية خاصة ضمن سياسات موجهة نحو المساواة بين الجنسين، مؤكدة أن من أبرز التحديات التي تواجه الحكومات في تخطيط المدن الكبرى هو تحقيق التوازن بين مصالح مختلف الفئات.