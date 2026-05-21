ممثلة البرازيل: دورة باكو من المنتدى الحضري العالمي منصة أساسية لحل أزمة السكن العالمية
باكو، 22 مايو، أذرتاج
صرحت الممثلة البرازيلية كاميلا جوردان لمراسلة وكالة أذرتاج أن قضية الإسكان التي يتناولها المنتدى الحضري العالمي الووف13 في باكو تعد من أبرز التوجهات العالمية الراهنة.
وأكدت جوردان على هامش مشاركتها في الدورة الـ13 من المنتدى المشار إليه على ضرورة مراعاة احتياجات السكن للفئات الأكثر ضعفاً والطبقة الوسطى على حد سواء، مشددة على أهمية اتخاذ تدابير عاجلة وتعزيز الجهود الدولية لمعالجة هذا الملف الحيوي كأولوية قصوى في عمليات التوسع الحضري.
