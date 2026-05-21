وزير بنمي: التوجه نحو المستوطنات غير الرسمية تحول نحو الاحتواء الاجتماعي

باكو، 22 مايو، أذرتاج

صرح وزير الإسكان البنمي خايمي أنطونيو خوفاني كاستيلو في كلمته خلال الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 في باكو بأن النهج المتبع تجاه المستوطنات غير الرسمية في أمريكا اللاتينية تطور من منظور أمني إلى جزء من سياسات التنمية الاجتماعية.

وأكد الوزير كاستيلو أن التوجهات الحديثة لم تعد تقتصر على تطوير البنية التحتية فحسب، بل وتركز على تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز التوظيف والدعم المجتمعي لضمان اندماج اجتماعي شامل وفعال أيضا.