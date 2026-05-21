اختتام فعاليات أكاديمية المنتدى الحضري العالمي ضمن الدورة الـ13 للمنتدى بمناقشة استراتيجيات التخطيط العمراني

باكو، 22 مايو، أذرتاج

أُقيم في باكو حفل ختام أكاديمية المنتدى الحضري العالمي المنظم بالتعاون مع جامعة أدا ضمن فعاليات الدورة الـ13 من المنتدى الووف13.

وأكد الأستاذ المشارك أنار ولييف خلال الجلسة الختامية على أهمية البرنامج في تحديد مسارات العمل المشترك للبحث العلمي وإعداد الكوادر في مجالات الإسكان والتخطيط الحضري.

وأشار إلى أن الأفكار الابتكارية التي طرحها خبراء وباحثون من بلاد مختلفة ستشكل أساساً لأجندة بحثية مستقبلية وخطة عمل عملية للتنمية الحضرية المستدامة.

وقد ساهمت الجامعة في تحليل النتائج الرئيسية وصياغة مقترحات تعزز الشراكات الدولية في تطوير حلول مبتكرة للتحديات العمرانية.