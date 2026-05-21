عمر صديق: الظلم التاريخي يؤثر على حق الشعوب الأصلية في السكن

باكو، 22 مايو، (أذرتاج)

قال رئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في كندا والمستشار الفني الرئيسي عمر صديق في حلقة نقاش تحت عنوان "المائدة المستديرة حول حقوق الشعوب الأصلية" ضمن الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 في باكو إن المشاكل القائمة في وصول الشعوب الأصلية إلى حقها في السكن الملائم تعود في الأساس إلى الظلم التاريخي والاستعمار والاستيلاء المنهجي على الأراضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن عمر صديق أن آثار هذه المشكلات تُلاحظ بوضوح في مختلف بلاد العالم، من خلال تزايد حالات التشرد والتهجير القسري والاستيلاء على الأراضي وعمليات إعادة التوطين.