الأمم المتحدة: مقتل مدني كل ربع ساعة في النزاعات خلال العام الماضي

القاهرة، 22 مايو، (أذرتاج)

قالت الأمم المتحدة إن مدنيا قتل كل 14 دقيقة تقريبا في مناطق النزاعات حول العالم خلال عام 2025، مشيرة إلى أن المدنيين، بمن فيهم الأطفال، يسقطون قتلى في منازلهم والأسواق وأماكن العمل والمدارس وعلى الطرقات وأثناء محاولتهم الفرار بحثا عن الأمان.

وحذرت إيديم وسورنو، مديرة شعبة الاستجابة للأزمات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، خلال نقاش مفتوح بمجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، من أن الأسلحة المتفجرة تواصل تدمير البلدات والمدن، مخلفة خسائر بشرية واسعة وأضرارا جسيمة بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات.

وأضافت أن المدنيين لا يكونون في كثير من الأحيان مجرد ضحايا عرضيين للنزاعات، بل أهدافا مباشرة للهجمات، موضحة أنه تم تسجيل أكثر من 1350 هجوما استهدف مرافق الرعاية الصحية في 18 نزاعا حول العالم خلال العام الماضي.

كما أشارت المسؤولة الأممية إلى تفاقم أزمة الجوع الناجمة عن النزاعات خلال عام 2025، حيث واجه نحو 147 مليون شخص انعداما حادا للأمن الغذائي.

وأكدت أن حالتي مجاعة تم التحقق منهما خلال الفترة الأخيرة، ليس بسبب نقص الغذاء، وإنما نتيجة أساليب إدارة العمليات القتالية من قبل أطراف النزاع، بما في ذلك فرض الحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.