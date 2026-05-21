دورة المنتدى الحضري العالمي تناقش في باكو دور التقييم البيئي الاستراتيجي في التخطيط العمراني

باكو، 22 مايو، أذرتاج

نظمت وزارة البيئة والموارد الطبيعية الأذربيجانية فعالية ضمن الدورة الـ13 للمنتدى الحضري العالمي الووف13 في العاصمة باكو حول "التقييم البيئي الاستراتيجي" كأداة لتحقيق الأهداف المناخية في المدن.

وأكد المشاركون أن هذا التقييم يضمن دمج العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية في مراحل التخطيط المبكرة، مما يوفر قاعدة قوية لدعم أهداف التنمية المستدامة خاصة الفقرتين الـ11 والـ13 منها.

وتساهم هذه المنهجية في تصميم أنظمة حضرية منخفضة الكربون وشاملة من خلال تزويد صناع القرار بمعلومات دقيقة حول بدائل استخدام الأراضي والنقل والبنية التحتية للطاقة.

كما يعزز هذا النهج التشاركي الشفافية ويتوافق مع الاتفاقيات البيئية الدولية لضمان تطوير مدن مرنة وقادرة على مواجهة التغيرات المناخية.