مسؤول أنغولي: تغيير الفكر والتعليم ضروري للتنمية الحضرية المستدامة
باكو، 22 مايو، أذرتاج
صرح رئيس نقابة المهندسين المعماريين في أنغولا فيتي نسالامبي في كلمته خلال الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 بضرورة استغلال إمكانات المجتمعات والتخطيط الشامل لحل أزمة السكن.
وأكد أن تحقيق نتائج إيجابية لا يتطلب تطوير تعليم الهندسة المعمارية فقط، بل وتغييراً جذرياً في التفكير وإشراك كافة الأطراف المعنية في صياغة استراتيجيات حضرية صغيرة المدى ذات تأثيرات مستقبلية كبرى أيضا.
