رئيس كوبيا: إنشاء مشاريع مشتركة مفيد لأذربيجان وطاجيكستان

باكو، 22 مايو، (أذرتاج)

قال رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كوبيا أورخان محمدوف خلال منتدى الأعمال الأذربيجاني الطاجيكستاني الذي عُقد في باكو انه تُجرى حاليا أعمال بناء وإعمار واسعة في الأراضي المحررة من الاحتلال الارميني وتتمتع هذه المنطقة في أذربيجان بإمكانات اقتصادية كبيرة وندعو رجال الأعمال من طاجكستان للاستثمار في قراباغ.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن رئيس كوبيا أن إنشاء مركز أعمال مشترك إلى جانب إقامة مشاريع إنتاج وصناعات مشتركة سيحقق فائدة اقتصادية للطرفين ويزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين.

كما أشار إلى أن إقليم قراباغ يمتلك إمكانات سياحية كبيرة وأن هناك فرصا واسعة للاستثمار في مجالات الزراعة والصناعة .

وأكد أن الممر الأوسط لا يربط القارات فقط، بل ويمنح دفعة إضافية للعلاقات التجارية بين البلاد داعيا إلى الاستفادة منه لتعزيز العلاقات المتبادلة والمفيدة أيضا.