مسؤولة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي : الإدارة الرقمية لملكية الأراضي أمر بالغ الأهمية في مناطق ما بعد النزاع
باكو، 22 مايو، أذرتاج
صرحت مديرة البرامج في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جيز" لينا وايلر في كلمتها خلال الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 في باكو بأن استعادة الثقة والوثائق القانونية لملكية الأراضي تمثل أكبر تحدٍ لإعادة الإعمار الحضري في مناطق النزاع.
وبالإشارة إلى الوضع في سوريا، أكدت وايلر أن الإدارة الرقمية لوثائق الملكية في ظل وجود ملايين النازحين تعد مسألة حرجة ومعقدة لضمان حقوق الأفراد وإرساء أسس التخطيط العمراني السليم.
