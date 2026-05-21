دورة المنتدى الحضري العالمي في باكو تناقش دور المدن الصغيرة في التنمية الإقليمية والتحضر
باكو، 22 مايو، أذرتاج
أعلنت مديرة جلسة نقاشية ضمن الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 في العاصمة الأذربيجانية باكو ياقوت التفات إرتنليه أن المدن الصغيرة تمثل عنصراً أساسياً في التوازن الإقليمي، حيث تضمن تدفق السلع والخدمات بين الأرياف والمراكز الكبرى.
وأكدت أن هذه التجمعات السكانية قادرة على الحد من آثار التحضر المفرط وتوفير نمو اقتصادي أكثر عدلاً.
كما شددت على أهمية العمل المشترك بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمعات المحلية لتطوير نماذج دعم وتنمية مكانية مستدامة للمناطق الريفية.
