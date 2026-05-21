وزير باكستاني يواصل المباحثات في طهران

باكو، 22 مايو، (أذرتاج)

تواصل باكستان جهودها للتوصل إلى اتفاق إطاري في ظل استمرار وجود بعض الخلافات التي لم تُحل بعد وذلك وفق ما أفادت به وكالة الانباء الإيرانية يوم الخميس. وتستمر حاليا بوساطة إسلام آباد عملية تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المصدر أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقفي الذي زار طهران للمرة الثانية هذا الأسبوع نقل رسالة من الجانب الأمريكي إلى المسؤولين الإيرانيين.

وقد التقى الوزير الباكستاني بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي ووزير الداخلية إسكندر مومني إضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين. كما يُتوقع أن يبقى نقفي في طهران يوم الجمعة لمواصلة المشاورات وعقد مزيد من اللقاءات مع المسؤولين الإيرانيين.

وأشار التقرير إلى أن إيران بناء على اقتراح من 14 بندا تسعى بعد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار إلى إجراء مفاوضات منفصلة خلال 30 يوما بشأن برنامجها النووي، بما في ذلك قضايا تخصيب اليورانيوم. في المقابل، تطالب واشنطن بأن تتم مناقشة الملف النووي وحله قبل أي اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.