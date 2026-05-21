ممثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: دور أذربيجان في التخطيط الحضري يتزايد

باكو، 22 مايو، (أذرتاج)

صرّح ممثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ماثيو بين لوكالة أذرتاج في الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي الووف13 بان أذربيجان أصبحت تضطلع بدور مهم من خلال استضافة الدورة الثالثة عشرة لمنتدى الووف13 وتسليط الضوء على أزمة السكن العالمية وغيرها من القضايا الحضرية المهمة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن بين أن الفريق خلال وجوده في باكو لاحظ المساحات العامة التي تم إنشاؤها في المدينة والمناطق الخضراء وأنظمة النقل والبنية التحتية الموجهة للمشاة والجهود المبذولة في مجال التنمية الحضرية.

وأكد أن أذربيجان يمكنها مواصلة تعزيز مكانتها القيادية في مجال التنمية الحضرية المستدامة من خلال جمع مختلف الدول والشركاء حول هذا الموضوع.