منسقة تحالف البنية التحتية الخضراء الرمادية في البرازيل: يجب أن يتماشى التخطيط الحضري مع الحدود البيئية للكوكب

باكو، 22 مايو، (أذرتاج)

قالت المنسقة العامة لتحالف الممارسات العالمية للبنية التحتية الخضراء الرمادية في البرازيل أليس بيفا في جلسة نقاش بعنوان "من بيليم إلى بوسان: تعزيز مرونة المدن في مواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر" ضمن أعمال الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي الووف13 إن الهندسة المعمارية والهندسة المدنية تتحملان جزءا من المسؤولية عن الأزمة الكوكبية التي نعيشها اليوم. لذلك يجب علينا إيجاد طرق لتوسيع أساليب البناء والمعيشة بما يتوافق مع الحدود البيئية للكوكب ويجب أن نبتكر رؤى مستقبلية يمكن أن يدعمها الناس. هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في تعليم ومشاركة ونشر معارف التكيف.