الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي في باكو تبحث أزمة السكن وتحديات التمويل في دول الجنوب العالمي

باكو، 22 مايو، أذرتاج

عُقدت في باكو ضمن الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 جلسة نظمها اتحاد تمويل الإسكان الأفريقي، تناولت سبل تعزيز الشراكات في الجنوب العالمي.

وأفاد المشاركون استناداً لبيانات 2026 أن نحو 4ر3 مليارات شخص يعيشون في ظروف سكنية غير لائقة عالمياً، حيث تتركز أكثر من 70 في المائة من هذه الحالات في بلاد الجنوب العالمي، ولاسيما القارة الأفريقية.

واستعرض الخبراء أرقاماً تعكس حجم الأزمة ففي نيجيريا تقل نسبة القروض العقارية عن 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تحتاج جنوب أفريقيا إلى 3 ملايين وحدة سكنية جديدة وهو ما قد يستغرق 125 عاماً وفق الوتيرة الحكومية الحالية.

وأكد المختصون أن ارتفاع أسعار الفائدة والبطالة يعيقان الوصول إلى سكن ميسور التكلفة.

ومن جانبه، شدد بافل كراسني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على أهمية استخدام أدوات مالية معقدة وإشراك الفئات الاجتماعية المختلفة لتحقيق نتائج ملموسة.

وخلصت الجلسة إلى ضرورة بناء هيكلية مالية جديدة تعتمد على إدارة المخاطر وتطوير المناطق الريفية للحد من الهجرة نحو المدن وتحقيق توازن حضري مستدام.