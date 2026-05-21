الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي في أذربيجان تناقش الابتكارات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التخطيط الحضري

باكو، 22 مايو، أذرتاج

نُظمت في باكو فعالية رفيعة المستوى ضمن الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 حول "الفضاء الحضري الرقمي المشترك" والابتكارات الشاملة.

وركزت الجلسة التي شارك فيها سياسيون وخبراء دوليون على دور المدن في الإدارة الأخلاقية للتكنولوجيا ومساهمة الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية الذكية.

وأكد المتحدثون، من خلال استعراض نماذج لمدن مثل ريو دي جانيرو وسول وبكين أن الإدارة الرقمية تساهم في تحسين ظروف المعيشة وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في الحوكمة.

كما شددت المداخلات على ضرورة سد الفجوة الرقمية واعتماد إدارة شفافة للبيانات تستند إلى معايير حقوق الإنسان لضمان تحول تكنولوجي عادل ومركز على احتياجات الإنسان.

وفي ختام الفعالية، تم الإعلان عن مبادرتين دوليتين أحداهما "برنامج منارة الاقتصاد الرقمي العالمي" لتحديد ونشر الابتكارات الرقمية الناجحة والأخرى "المركز العالمي للابتكار الرقمي وبناء القدرات الحضرية" لدعم رؤساء المدن تقنياً ومالياً.

ومن المقرر عرض المشاريع المختارة في "كتاب حالات المنارة 2026" وتقديمها في قمم دولية رفيعة المستوى في بكين وجنيف لتعزيز التعاون العالمي في بناء مدن ذكية ومستدامة.