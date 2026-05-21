أنار قولويف: قمة القادة أصبحت إحدى أبرز المحطات في الووف13

باكو، 22 مايو، (أذرتاج)

قال المنسق الوطني للدورة الثالثة عشرة لمنتدى المدن العالمي الووف13 ورئيس لجنة الدولة للتخطيط العمراني والهندسة المعمارية أنار قولييف خلال مراسم الاختتام الرسمية للمنتدى إن قمة القادة التي عُقدت لأول مرة في تاريخ المنتدى بمبادرة من الرئيس إلهام علييف أصبحت واحدة من أبرز محطات الووف13.

كما أضاف رئيس اللجنة ان "مشاركة رؤساء الدول والحكومات والضيوف رفيعي المستوى وقادة المنظمات الدولية أظهرت بوضوح إرادة سياسية قوية تجاه الالتزام المشترك بدفع الأجندة الحضرية العالمية إلى الأمام وتعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية الحضرية المستدامة وضمان السكن الملائم والمجتمعات المستدامة للجميع".