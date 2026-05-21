المنسقة الوطنية لاتحاد فقراء الحضر والريف في جنوب أفريقيا: يجب تعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمعات المحلية

باكو، 22 مايو، أذرتاج

صرحت المنسقة الوطنية لاتحاد فقراء الحضر والريف في جنوب أفريقيا والمؤسسة المشاركة لمنظمة SDI روز مولوكوان لوكالة أذرتاج على هامش الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 في باكو بأن ضعف التعاون بين الحكومات والمجتمعات يمثل تحدياً رئيسياً أمام الأجندة الحضرية الجديدة.

وأعربت عن تقديرها لتوجه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نحو سماع صوت المجتمع المدني، مشددة على ضرورة تحويل مخرجات المنتدى إلى نتائج ملموسة تُنفذ على أرض الواقع لضمان تنمية حضرية شاملة.