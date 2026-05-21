مساعد الرئيس يشكر ممثلي وسائل الإعلام على تغطية الدورة الـ13 للمنتدى الحضري العالمي الووف13

باكو، 22 مايو، أذرتاج

أعرب مساعد الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف خلال اجتماعه مع الصحفيين عن تقديره للعمل الدؤوب والتغطية الإعلامية السريعة لفعاليات الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13.

ووجه حاجييف الشكر لجميع الكوادر الإعلامية وبشكل خاص للمصورين والفنيين الذين يعملون خلف الكواليس مشيداً بمهنيتهم العالية.

كما أبدى ترحيبه بتجدد الدماء في الإعلام الوطني وظهور جيل جديد من الوجوه الشابة مؤكداً أن جهودهم الميدانية كانت محل متابعة وتقدير دائمين.