بنك التنمية الأفريقي: دور المدن في الحوار الوطني والاحتواء الاجتماعي أولويات قصوى

باكو، 22 مايو، أذرتاج

صرح كبير مستشاري بنك التنمية الأفريقي أولي ستوبدروب في كلمته خلال الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 في باكو بأن البنك عزز تعاونه المباشر مع المدن عبر تأسيس قطاع وصندوق خاص للتنمية الحضرية.

وأكد ستوبدروب أن المدن تمثل جزءاً أساسياً من التحديات والحلول، مشدداً على أهمية رفع صوتها في الحوارات الوطنية.

كما أشار إلى ضرورة دمج معايير الاحتواء الاجتماعي وقضايا الإعاقة منذ المراحل الأولى للمشاريع لضمان بناء مساحات حضرية أكثر شمولاً تتيح للمواطنين فرصة المشاركة المباشرة والفعالة في صياغة مستقبلهم العمراني.