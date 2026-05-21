حفل اختتام الدورة الـ13 للمنتدى الحضري العالمي الووف13 في باكو محدث

باكو، 22 مايو، أذرتاج

شهدت مدينة باكو عاصمة أذربيجان الحفل الختامي الرسمي للدورة الـ13 للمنتدى الحضري العالمي الووف13، حيث تم تسليم رئاسة المنتدى من أذربيجان إلى المكسيك. وأشاد المشاركون بالقيادة النموذجية وكرم الضيافة التي قدمتها أذربيجان، مؤكدين على نجاح المنتدى في صياغة رؤية حضرية عالمية جديدة.

وأثنت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد على إعلان أذربيجان عام 2026 "عام التخطيط العمراني والهندسة المعمارية"، مشيرة إلى أن باكو نجحت في رفع قضايا التنمية الحضرية إلى مستويات عالمية مرموقة.

ومن جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أناكلوديا روسباخ أن دورة المنتدى سجلت عدداً قياسياً من المشاركين ووجهت رسالة واضحة بضرورة الانتقال من التقدم التدريجي إلى التحول النظامي الشامل في قطاع الإسكان.

وشهدت الجلسة الختامية تأكيدات من قادة مدن وخبراء دوليين على أن الحق في السكن هو حق أساسي من حقوق الإنسان وواجب ديمقراطي.

وتم تقديم وثيقة "نداء باكو للعمل" كخارطة طريق عملية لتحقيق التغيير المنشود.

وأعرب رئيس لجنة الدولة للتخطيط العمراني الأذربيجاني أنار قولييف عن استعداد بلده لنقل خبراته إلى المنتديات القادمة، لاسيما الكوب31 في تركيا والووف14 في المكسيك.

واختُتمت المراسم بإعلان إغلاق الدورة الـ13 رسمياً، وسط إشادات دولية واسعة بنجاح التنظيم الأذربيجاني.