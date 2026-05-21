السفيرة: أهنئ أذربيجان على التنظيم رفيع المستوى

باكو، 22 مايو، (أذرتاج)

قالت سفيرة المكسيك لدى أذربيجان ماريا فيكتوريا روميرو كاباييرو المشاركة في للدورة الثالثة عشرة لمنتدى المدن العالمي الووف13 انني أتقدم باسم حكومة المكسيك ومدينة مكسيكو بأحرّ التهاني إلى أذربيجان على التنظيم رفيع المستوى للووف13. كما نعرب عن خالص امتناننا للدعم وحسن الضيافة والظروف التي وفرتموها لإنجاح فترة إقامتنا هنا. لقد شهدنا مرة أخرى كرم ضيافة الشعب الأذربيجاني. وعلى وجه الخصوص، قدم لنا المتطوعون الشباب دعما كبيرا وساعدونا في التوجيه وتبادل الآراء. وأود أن أتوجه لهم بالشكر الخاص.

أفادت وكالة أذرتاج أن المكسيك ستستضيف الدورة الرابعة عشرة لمنتدى المدن العالمي الووف14 عام 2028 وذلك خلال المؤتمر الصحفي الختامي للدورة الثالثة عشرة لمنتدى المدن العالمي.