السفيرة كاباليرو: المكسيك تبدأ مرحلة الاستعداد للدورة الـ14 من المنتدى الحضري العالمي
باكو، 22 مايو، أذرتاج
صرحت سفيرة المكسيك لدى أذربيجان ماريا فيكتوريا روميرو كاباليرو في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الختامي للدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 في عاصمة أذربيجان باكو بأن بلدها سيبدأ فوراً التحضيرات لاستضافة الدورة الـ14.
وأكدت السفيرة كاباليرو أن الممثلين المكسيكيين سيسعون للاستفادة من تجربة باكو الناجحة وتطبيق الخبرات المكتسبة لضمان تنظيم الحدث المقبل بنفس المستوى من التميز والنجاح.
