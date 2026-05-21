سفيرة المكسيك: يسعدنا الترحيب بمرتادي دورة المنتدى الـ14 في بلدنا
باكو، 22 مايو، أذرتاج
صرحت سفيرة المكسيك لدى أذربيجان ماريا فيكتوريا روميرو كاباليرو في كلمتها خلال المؤتمر الختامي للدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 عن تطلع بلدها لاستضافة الدورة المقبلة والترحيب بالمشاركين الدوليين.
واختتمت السفيرة كلمتها بالقول المكسيكي الشهير "بيتي بيتك" (مي كاسا أس تو كاسا) تعبيراً عن حفاوة الاستقبال المنتظرة في المكسيك.
