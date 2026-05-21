المسؤولة السلوفينية: بروتوكول التقييم البيئي الاستراتيجي في إطار اليونسكو يرتبط مباشرة بـ11 هدفا من أهداف التنمية المستدامة الـ17

باكو، 22 مايو، (أذرتاج)

قالت أمينة وزارة البيئة والمناخ والطاقة السلوفينية فيسنا كولار بلانينشيتش إن بروتوكول التقييم البيئي الاستراتيجي يُنفذ في إطار اتفاقية اليونسكو مؤكدة أن البيئة لا تعرف حدودا وأن النظام البيئي الدولي يؤدي دور إطار إلزامي ينظم استدامة البرامج والخطط والمشاريع.

أفادت وكالة أذرتاج أن المسؤولة السلوفينية أدلت بهذه التصريحات خلال مشاركتها في فعالية بعنوان "التقييم البيئي الاستراتيجي كأداة لتحقيق الأهداف المناخية في التخطيط الحضري" ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشرة لمنتدى المدن العالمي (الووف13).

وأضافت أن الالتزامات ضمن الاتفاقيات الدولية تحدد القواعد الإجرائية للتعاون الدولي بين الأطراف، موضحة أنه يوجد حاليا 35 طرفا منضما إلى البروتوكول في منطقة اليونسكو، كما أن هذه الوثيقة مفتوحة لانضمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما يخلق إمكانات كبيرة لاستخدام هذه الأداة في تحقيق تنمية أكثر خضرة في المستقبل.

كما أشارت إلى وجود العديد من الإرشادات المتعلقة بالمشاركة المجتمعية وإجراءات الإخطار والتطبيق العملي وأفضل الممارسات وتعزيز القدرات المؤسسية، مؤكدة أن هذه الجوانب بالغة الأهمية.

وأكدت في ختام حديثها أن بروتوكول التقييم البيئي الاستراتيجي في إطار اليونسكو يرتبط عمليا بـ11 هدفا من أصل 17 هدفا للتنمية المستدامة، مضيفة "نسعى من خلال هذه الأداة الداعمة إلى تحقيق تلك الأهداف الأحد عشر للتنمية المستدامة".