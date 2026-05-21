تشييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى في بردع

باكو، 22 مايو، أذرتاج

دفن في 22 مايو اليوم رفات أحد شهداء حرب قراباغ الأولى الذي كان مفقودا وتم تشخيص هويته حديثا بعد 32 عاما مضت المدعو رشادت علي أوغلو بيرييف في مقبرة شهداء مسقط رأسه قرية يئني طاش كند بولاية بردع بحضور حشد من أعضاء أسرته وأقاربه ومسؤولين كبار وموظفين وممثلين عن المجتمع المحلي.

ودفن رفات الشهيد رشادت علي أوغلو بيرييف تحت أصداء النشيد الوطني وطلقات التحية العسكرية.

وسلم علم الدولة الذي لف به تابوت الشهيد إلى عائلته.

يذكر أن الجندي رشادت علي أوغلو بيرييف من مواليد 1973 أصبح شهيدا في عداد المفقودين منذ حرب قراباغ الأولى بعد المعارك الشرسة الدائرة من اجل أراضي قريتي باقرلي ويانشاق هضاب قيزيل قايا فيهما في ولاية كلبجار عام 1994م.