فيونا ماكلوني: مشاكل الإسكان ليست قضايا تخص الدول المتقدمة فقط
باكو، 22 مايو، (أذرتاج)
صرّحت فيونا ماكلوني في جلسة "ميثاق الإسكان والأراضي من أجل الحرية في القرن الحادي والعشرين: نحو قرار أممي بشأن حق المدن الكبرى في السكن" ضمن الووف13 بان مشاكل الإسكان ذات الطابع العالمي لا تقتصر على دول العالم الأول فقط، بل تشمل دول الجنوب وقضايا النزوح القسري والنزاعات أيضا وهي قضية عالمية نادرا ما تجمع هذا العدد من الناس من مختلف أنحاء العالم حول مسألة واحدة بهذا الحجم.
أفادت وكالة أذرتاج أن تأثيرات تغير المناخ على قضايا الإسكان هي تأثيرات حقيقية وملموسة أيضا.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
ارتفاع سعر برميل النفط
- [11:29]
زلزال قوي في إندونيسيا
- [10:48]
حوار بين الأقاليم في باكو حول التعاون بين دول الجنوب في المجال الحضري
- 21.05.2026 [20:59]
ليلى علييفا تلتقي ملك إسواتيني مسواتي الثالث
- 21.05.2026 [20:39]
الرئيس إلهام علييف يستقبل نائبة الأمين العام للأمم المتحدة
- 21.05.2026 [19:20]
أذربيجان وإسواتيني توقعان مذكرة تفاهم لتطوير قطاع التعدين
- 21.05.2026 [18:42]
وزير الخارجية الأذربيجاني يبحث آفاق التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة
- 21.05.2026 [17:40]
فريد جعفروف: حماية التراث الثقافي مسؤولية إنسانية عالمية
- 21.05.2026 [16:59]
مناقشة تبادل تجربة "آسان خدمة" مع طاجيكستان
- 21.05.2026 [16:32]