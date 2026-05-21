فيونا ماكلوني: مشاكل الإسكان ليست قضايا تخص الدول المتقدمة فقط

باكو، 22 مايو، (أذرتاج)

صرّحت فيونا ماكلوني في جلسة "ميثاق الإسكان والأراضي من أجل الحرية في القرن الحادي والعشرين: نحو قرار أممي بشأن حق المدن الكبرى في السكن" ضمن الووف13 بان مشاكل الإسكان ذات الطابع العالمي لا تقتصر على دول العالم الأول فقط، بل تشمل دول الجنوب وقضايا النزوح القسري والنزاعات أيضا وهي قضية عالمية نادرا ما تجمع هذا العدد من الناس من مختلف أنحاء العالم حول مسألة واحدة بهذا الحجم.

أفادت وكالة أذرتاج أن تأثيرات تغير المناخ على قضايا الإسكان هي تأثيرات حقيقية وملموسة أيضا.