المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: ستُعتمد وثيقة مهمة كنتيجة

باكو، 22 مايو، (أذرتاج)

قال المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى إرفان علي إنه من المتوقع اعتماد وثيقة مهمة "نداء باكو للعمل" في الجلسة الختامية لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للمدن الووف13 وذلك كنتيجة للمناقشات التي جرت ضمن أعمال المنتدى.

وأضاف أن هذا النداء سيهدف إلى تقديم دعم عالمي للحكومات والسلطات المحلية والمدن في مواجهة التحديات مثل تغير المناخ والنزوح القسري والمستوطنات غير الرسمية وعدم المساواة. وأكد أنالووف13 يمثل مبادرة عالمية مهمة تُعقد حاليا في أذربيجان، معربا عن التطلع إلى نتائجه وقراراته الختامية.