رئيس الوزراء الأذربيجاني يشارك في اجتماع مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة في عشق آباد

شارك رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف في 22 مايو في اجتماع مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة المنعقد في عشق آباد، حيث استعرض أولويات التنمية والتعاون الإقليمي لبلده.

وأكد أسدوف على أهمية التعاون الإنساني، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته الدورة الـ13 للمنتدى الحضري العالمي الووف13 في باكو كمنصة عالمية لمواجهة تحديات التحضر.

وفي الجانب الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء أن التبادل التجاري مع بلاد الرابطة زاد بنسبة تتجاوز 10 في المائة خلال عام 2025، مشدداً على مكانة أذربيجان كمركز لوجستي موثوق بين أوروبا وآسيا.

كما سلط الضوء على مشاريع الطاقة الخضراء والتحول الرقمي، لاسيما استراتيجية تطوير الاقتصاد الرقمي 2026-2029.

وتناول أسدوف بوضوح نموذج التنمية المستدامة في منطقة قراباغ المحررة من الاحتلال الأرميني القائم على مفاهيم "المدن والقرى الذكية".

واختتم الاجتماع بتوقيع وثائق تهدف لتعزيز الشراكة البناءة، حيث جدد رئيس الوزراء أسدوف التزام أذربيجان بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل داخل الرابطة.