مباحثات بين وكالة أذربيجان لتشجيع الصادرات والاستثمار ووكالة استثمار إسواتيني لتعزيز التجارة

باكو، 23 مايو، أذرتاج

عقدت وكالة أذربيجان لترويج الصادرات والاستثمار أذبرومو اجتماعاً مع وفد من وكالة استثمار إسواتيني برئاسة مارتن ماسيليلا لبحث آفاق التعاون الاقتصادي.

واستعرض الجانب الأذربيجاني آليات دعم الاستثمار، بينما قدم الوفد الضيف عرضاً حول الإمكانات التجارية لبلده موجهاً الدعوة لأذربيجان للمشاركة في مؤتمر الاستثمار المقرر في يوليو المقبل.