رئيسة المجلس الوطني تشارك في حفل يوم الاستقلال بسنت بطرسبورغ

قامت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا بزيارة القنصلية العامة لأذربيجان في مدينة سنت بطرسبورغ الروسية ضمن زيارة عمل رسمية.

ووضع الوفد البرلماني الزهور أمام تمثال الزعيم الوطني حيدر علييف في مبنى القنصلية، حيث أهدت غفاروفا موظفي البعثة كتباً تؤرخ حياة ونشاط القائد الراحل.

وشهدت الزيارة إقامة حفل استقبال رسمي بمناسبة الذكرى السنوية ليوم الاستقلال 28 مايو، تضمن كلمات حول مسيرة التنمية والإنجازات التي حققتها أذربيجان تحت قيادة الرئيس إلهام علييف.

واختتمت الفعالية التي حضرها دبلوماسيون وشخصيات رسمية، ببرنامج موسيقي قدمه فنانون أذربيجانيون احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية الاستراتيجية في تاريخ الدولة المعاصر.